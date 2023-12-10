الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (صور)

يحتفل المصريون اليوم بمختلف انتماءاتهم ببدء الماراثون الانتخابي، اليوم الأحد، حيث يتوجهون إلي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسبما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

قام الأنبا مرقس، مطران إيبارشية شبرا الخيمة، بأداء واجبه الوطني وأدلي بصوته في انتخابات الرئاسية صباح هذا اليوم.

وقال الصفحة الرسمية لإيبارشية شبرا الخيمة، في بيان لها إنه جاء هذا حرصا من نيافته علي القيام بهذا الواجب الوطني وحثه الدائم لكل أبنائه علي المشاركه الإيجابية والمهمة في هذه اللحظة التاريخية للوطن.

ومن الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية كان قد دعا الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسققية، جميع المصريين في كل المؤسسات والقطاعات على ممارسة حقهم الديمقراطي، بالمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، حيث أدلي بصوته داخل لجنة كلية الفنون الجميلة بمنطقة الزمالك.

وحث رئيس الأساقفة على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: مشاركة المصريين في الانتخابات هو واجب وطني هام للعمل على مستقبل مصر.

وأضاف رئيس الأساقفة عن العملية الانتخابية: إنه مشهد حضاري رائع لمشاهدة الشعب وهو يشارك بإيجابية ويقرر مستقبل مصر بكل حرية وديمقراطية.

ومن الكنيسة الكلدانية شدد الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، رئيس الطائفة الكلدانية في مصر، على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وقال في تصريح له: أناشد وأحث جميع أبناء الطائفة الكلدانية، مع كل المؤسسات، والهيئات، التابعة للكنيسة في مصر، ممارسة حقهم الديمقراطي، بالمشاركة بفعالية بالانتخابات الرئاسية.

واجب وطني

هذا حق ديموقراطي مكتسب، وواجب وطني في هذه المرحلة المفصلية. صوت كل مواطن محسوب، ويسهم بإرساء ركائز الدولة، ومؤسساتها الدستورية. مبارك شعبي مصر.

ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم:

1- عبدالفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبدالسند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).