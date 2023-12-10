محافظ بنى سويف يُدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة

أدلى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بصوته في أول أيام انتخابات الرئاسة 2024، في مقر لجنة مدرسة بني سويف الثانوية الميكانيكية. حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في الساعة 9 صباحًا للإدلاء بأصواتهم.

جاء ذلك خلال تفقده عددًا من لجان الاقتراع، للاطمئنان على سير عملية الانتخابات، والتأكد من فعالية الإجراءات المنفذة لتوفير كل سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر. حيث اطمأن على توافر كشوف للناخبين الوافدين والمغتربين في كل لجان الاقتراع بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ بني سويف أن اليوم الأول من الانتخابات يسير بكل يسر، مشيرًا إلى أن الناخبين يدلون بأصواتهم بشكل سلس. ولاحظ أثناء تفقده اللجان بعض المشاهد الوطنية المهمة، منها حرص الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي الأبرز.