الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

البلاد تشهد عرسًا ديمقراطيًا.. محافظ أسيوط يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أدلى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط بصوته في مقر لجنة الوافدين بنادي أعضاء هيئة التدريس بنطاق حي غرب أسيوط. 

وأكد اللواء عصام سعد أنه على الجميع ضرورة المشاركة الجادة والفعالة في الاستحقاق الدستوري الأهم في مصر وهو انتخابات رئاسة الجمهورية 2024م. 

وأوضح محافظ أسيوط أن البلاد تشهد عرسًا ديمقراطيًا قويًا وحقيقيًا، وسط إقبال كثيف من الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وأن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي والأمور تسير على ما يرام، ولا يوجد ما يعكر صفوها.

وعلى جميع المواطنين أن ينزلوا ويُدلوا بأصواتهم، بناءً على أنها أمانة يجب أن يؤديها كل فرد تجاه وطنه، مما يُمثل خطوة مهمة في اكتمال العملية الديمقراطية لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.
 

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