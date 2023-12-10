محافظ أسوان يتابع سير العملية الانتخابية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام انتظام سير العملية الإنتخابية بكافة اللجان بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة لاستقبال الناخبين للمشاركة فى العرس الديمقراطى والإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

جاء ذلك تزامنًا مع اليوم الأول للإنتخابات الرئاسية 2024 والتى ستستمر حتى 12 ديسمبر الجارى، وبمشاركة مندوبى الجهات العسكرية والأمنية والتنفيذية.

وحضر كل من: الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام.

ومن ناحيته أكد اللواء أشرف عطية أنه يتم المتابعة اللحظية من خلال مركز السيطرة لكافة الأجواء الإنتخابية بداية من فتح اللجان فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى إغلاق اللجان فى تمام الساعة التاسعة مساءًا.

وأشار إلى أنه فى ظل الإمكانيات غير المسبوقة التى تتوافر داخل المركز لكونه العمود الفقرى لإتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة وهو الذى يساهم في الوقوف اللحظى على الحالة العامة للمشهد الإنتخابى، فضلًا عن تذليل أى معوقات والسيطرة عليها أولًا بأول من خلال ربطه بغرف العمليات وإدارات الأزمات بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المختلفة، وربطه بباقى المحافظات، ووزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.