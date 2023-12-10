الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل "عاملة النواب": كثافة الإقبال على التصويت تؤكد حرص المواطنين على مكتسبات الدولة

النائبة سولاف درويش،
النائبة سولاف درويش، بصوتها في الانتخابات الرئاسية

أدلت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بمقر لجنتها الانتخابية، بمدرسة عزيز المصري بمدينة قليوب في القليوبية.

وأكدت درويش، أن إقبال المصريين على العملية الانتخابية بكثافة، ومن كافة الفئات العمرية، منذ الساعات الأولى لبدء الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية، إنما يؤكد على مستوى وعي المواطنين، وحرصهم على الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية.

ودعت جموع المصريين ممن لهم حق التصويت، للنزول والمشاركة في العملية الانتخابية، والتي تُمثل أحد حقوقهم التي يكفلها الدستور.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

النائبة سولاف درويش،
النائبة سولاف درويش،
النائبة سولاف درويش،
النائبة سولاف درويش،
النائبة سولاف درويش،
النائبة سولاف درويش،
النائبة سولاف درويش،
النائبة سولاف درويش،
عضو حزب مستقبل وطن الانتخابات الرئاسية للمشاركة في العملية الانتخابية الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠٢٤ عاملة النواب

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