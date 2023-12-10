"الوطنية للانتخابات" تدفع بتعزيزات لوجستية بعد تزايد الإقبال بلجنة الطبرى بالشروق

شهدت مدرسة "الطبري" بالشروق تزايدا في أعداد الوافدين، الأمر الذي استدعى الهيئة الوطنية للانتخابات أن تدفع بالتعزيزات اللوجستية اللازمة، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

مصر تنتخب الرئيس

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.