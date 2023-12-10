المركز المصرى للفكر والدراسات: اليوم الأول للانتخابات شهد انضباطًا ملحوظًا

أعلن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية عن أن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 شهد انضباطًا وانتظامًا ملحوظًا في مواعيد فتح غالبية اللجان الانتخابية، حسب نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

وأشاد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بأداء القضاة وأمناء اللجان المشرفين على لجان الاقتراع المنتشرة في جميع محافظات مصر.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.