البابا تواضروس: الكنيسة تشارك فى الانتخابات باعتبارها جزءًا من الوطن

أدلى قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل، قسم الوايلي، وهي اللجنة المسجل بها اسمه في الجداول الانتخابية.

وعقب انتهاء قداسته من أداء الواجب الانتخابي، أكد، في تصريحات له، أن المشاركة في أي انتخابات هى تعبير عن المواطنة.

وتابع: "وكما يتعب المسئولون في كل موقع من أجل الشعب، فإنه على المواطنين أن يردوا عن هذا الجهد بالمشاركة بإيجابية من أجل بناء الوطن، فالمشاركة تعد تعبيرًا عن الوفاء، حيث نشترك معًا في عمل واحد".

وشدد البابا على ضرورة مشاركة جميع المواطنين دون استثناء في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم كحق دستورى أصيل، حيث إن عملية الاختيار حرية ومسئولية أمام التاريخ وأمام العالم كله، داعيًا كل المصريين، شبابًا وكبارًا، إلى الحرص على المشاركة.

وعن موقف الكنيسة، قال قداسة البابا: "الكنيسة تشارك باعتبارها جزءًا من الوطن، لذا فإنها يجب أن تشارك بإيجابية مع باقي الكيانات الوطنية"، مشيدًا بالعملية التنظيمية للتصويت في كل إجراءاته داخل اللجنة.