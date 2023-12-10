يحتفل المصريون اليوم بمختلف انتماءاتهم، ببدء الماراثون الانتخابي، اليوم الأحد، حيث يتوجهون الى مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

كهنة وأقباط طما يتوافدون على اللجان الانتخابية للمشاركة بالعرس الديموقراطي (صور)

طالب الأنبا اسحق، أسقف طما للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي صباح اليوم، بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطما، خلال عظة القداس الإلهي التي القاها منذ قليل بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطما، في دير القديس القمص يسي ميخائيل بطما، كهنة الإيبارشية وخدامها بتوفير السبل لتسهيل عملية الانتخاب، وتوعية الشعب القبطي بضرورة المشاركة في الانتخابات.

وبالفعل تصدر مشهد التوافد كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب قرية الحما وكنيسة الشهيد أبي سيفين بقرية تل الزوكي.

ومن الصعيد المصري ايضا، وأطلق المركز الاعلامى لايبارشية ابوتيج وصدفا والغنايم، بثا مباشرا أثناء قيام الأنبا أندراوس مطران الايبارشية، بالادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

كما أدلى صباح اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وأكد نيافة المطران أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، لأنه من الضروري أن نواصل هذا الواجب الكنسي، ومن ثمّ نحثّ أبناءنا وبناتنا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التزامًا بالواجب الوطني، لما فيه خير المواطن، ورفعة، وأمن الوطن الحبيب مصر.

ومن جانبه ترأس نيافة الانبا بشارة جودة مطران ايبارشية ابوقرقاص وتوابعها، قداس الاحد بكاتدرائية ام النعم الإلهية، حيث قدم نية القداس من أجل الوطن المصري العظيم قيادة وشعبا.

وأكد نيافته علي أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية التي تبدأ من صباح يوم الأحد، موضحًا أنه سوف يتوجه عقب انتهاء مراسم وطقوس القداس الالهي الي اللجنة الانتخابية للاداء بالاصوات، مختتما بقوله: (نصلي لأجل بلادنا الغالية مصر).

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبد السند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).