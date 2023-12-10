أهالي الإسكندرية يتوافدون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

شهدت لجنة مدرسة عبد العال أبو الغيط الابتدائية في محافظة الإسكندرية، إقبال عدد من المواطنين؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

ورفع الناخبون أعلام مصر والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مرددين هتافات: "تحيا مصر، وتحيا فلسطين".

وشهدت الانتخابات الرئاسية المصرية مشاركة من جميع فئات الشعب المصري من السيدات والرجال؛ للوقوف بجانب مصر ودعم الدولة المصرية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وانطلقت صباح الأحد الانتخابات الرئاسية المصرية فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.