الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسرة قبطية بأسوان تشارك بالانتخابات الرئاسية لاختيار "السيسي"

أسرة قبطية بأسوان
أسرة قبطية بأسوان

شهدت مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة بمدينة أسوان، مساء اليوم الأحد، توافد اسرة قبطية كاملة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وحرص أفراد الأسرة القبطية على رفع أعلام مصر وترديد هتافات تحيا مصر، وذلك أثناء تواجدهم بمقر اللجنة الانتخابية الخاصة بهم بمدرسة أبطال أكتوبر الابتدائي.


وقال رزق الله بدير سمعان، رب الأسرة، إنه توافد برفقة أسرته للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية في لجنتهم، وجميعهم حرصوا على رفع علم مصر أثناء تواجدهم باللجنة.

وأضاف لـ"الدستور" أنه يدلي بصوته هو وأسرته للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، وأنها لم تكن أول مرة يشارك خلالها في الانتخابات الرئاسية بل أنه يشارك في كل مرة ويدلي هو وأسرته بصوتهم للمرشح الرئاسي السالف ذكره.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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