"القاهرة الإخبارية" ترصد إقبال الناخبين على لجان انتخابات الرئاسة بالمنوفية

رصدت فضائية القاهرة الإخبارية الإقبال الكثيف من الناخبين على صناديق اقتراع الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة المنوفية.

وقالت نورهان عجيزة، مراسلة القاهرة الإخبارية من المنوفية، إن اللجان استقبلت الناخبين للإدلاء بأصواتهم منذ الساعة التاسعة صباحًا وفقًا للمواعيد التي قررتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت أن المؤسسات المعنية والأجهزة الحكومية تعاونت لتأمين وتنظيم اللجان في محافظة المنوفية.

واستعدت المحافظة بإعداد 500 مركز انتخابي و12 لجنة رئيسية، بإجمالي 5470 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 6 لجان للاستقبال في الخارج، لاستقبال ما يقرب من 6 ملايين ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.