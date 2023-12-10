شباب مصر يتطوعون لخدمة المجتمع.. مساعدة كبار السن أمام اللجان الانتخابية

في ظل إجراء الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، يبرز دور الشباب المتطوع كعنصر أساسي في دعم ومساعدة كبار السن أمام لجان الانتخابات، ويجسد هذا الجيل الطموح التضامن والمسؤولية المجتمعية من خلال جهودهم النبيلة في تيسير وتسهيل عملية التصويت للفئة الأكبر سنًا من المجتمع.

وتعكس الصور الملهمة التي تظهر شبابًا متطوعين يقدمون المساعدة والدعم لكبار السن أمام لجان الانتخابات جهودًا رائعة في خدمة المجتمع، حيث يقوم هؤلاء الشباب بتوجيه الكبار في السن ومساعدتهم في المرور عبر الإجراءات وتوفير الراحة والدعم لهم خلال فترة الانتظار، كما يقومون بتوفير المعلومات الضرورية والمساعدة في تقديم الدعم اللوجستي لكل من يحتاج.

وتبرز هذه المساعدة الواسعة النطاق حرص الشباب على ضمان حقوق الجميع في المشاركة الفعّالة والسليمة في عملية الاقتراع. إن جهودهم الطيبة تعكس قيم التضامن والتعاون والاهتمام بالآخرين في المجتمع.

وبهذه الجهود الطيبة، يبني الشباب المتطوع جسورًا من التفاهم والتعاون بين الأجيال المختلفة في مصر، فإن تفانيهم في تقديم المساعدة لكبار السن يعكس التزامهم بتعزيز الديمقراطية وتشجيع المشاركة الشاملة في العملية الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.