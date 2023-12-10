الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "إكسترا نيوز" من قنا: توفير مترجمى لغة إشارة للصم والبكم فى انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

قال أحمد الأفيوني، مراسل فضائية  "إكسترا نيوز" من قنا، إن لجان المحافظة فتحت أبوابها أمام الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحًا، وهناك حشود كبيرة للمواطنين.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز" أن محافظة قنا جهزت المقار الانتخابية على مدار الأيام القليلة الماضية، موضحا أن رجال الأمن يقومون بدورهم التأميني على أعلى مستوى، وبجانب ذلك يقومون بدور تنظيمي، وهناك تنظيم من بعض منظمات المجتمع المدني.

بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024

وتابع المراسل أنه تم عمل مظلات للناخبين، وتوفير محولات طاقة كهربائية بديلة في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف بمحيط اللجان الانتخابية، والدفع بكراسي متحركة وثابتة لكبار السن وذوي الهمم للتسهيل عليهم في دخول اللجان، وتوفير مترجمين للغة الإشارة لفئة الصم والبكم لمساعدتهم، والدفع بعدد من السيارات الإضافية لتسهيل التنقل للناخبين.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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