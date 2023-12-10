الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حماة الوطن: الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية يكشف وعى المصريين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

قال حزب حماة الوطن إن الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية يكشف وعي المصريين.

ودعا "حماة الوطن"، خلال تصريحات عرضتها قناة "إكسترا نيوز"، الشعب المصري للخروج لصناديق الاقتراع، والحرص على ممارسة حقهم الانتخابي، موضحًا أن الإقبال على الانتخاب رسالة للعالم أن المصريين جميعًا يلبون نداء الوطن.
 

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