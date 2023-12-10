حماة الوطن: الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية يكشف وعى المصريين

قال حزب حماة الوطن إن الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية يكشف وعي المصريين.

ودعا "حماة الوطن"، خلال تصريحات عرضتها قناة "إكسترا نيوز"، الشعب المصري للخروج لصناديق الاقتراع، والحرص على ممارسة حقهم الانتخابي، موضحًا أن الإقبال على الانتخاب رسالة للعالم أن المصريين جميعًا يلبون نداء الوطن.

