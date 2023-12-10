كرم جبر يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد: أهم استحقاق دستورى

أدلى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، وذلك في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي الإعدادية بالتجمع الخامس.

وقال كرم جبر عقب الإدلاء بصوته، إن الانتخابات الرئاسية هي أهم استحقاق دستوري، مشيرًا إلى أهمية المشاركة كواجب وطني لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأشار إلى أن المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية تبعث برسالة إلى العالم أجمع، بأن المصريين يقفون خلف دولتهم ويفوضون الرئيس القادم في اتخاذ كافة الإجراءات التي تصون الأمن القومي، وأوضح أن مشاركة المواطنين بقوة في الانتخابات تأتي بسبب الموقف المصري الصلب من الأحداث في غزة.

وأوضح أن مشهد المواطنين وهم مصطفون أمام اللجان الانتخابية في الساعات الأولى من التصويت يسطر ملحمة بطولية ووطنية في حب مصر، ويؤكد الرغبة في ترسيخ الاستقرار السياسي، وتدعيم حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد، وأن يكون الخيار الديمقراطي هو البديل الآمن للحكم وانتقال السلطة، بطريقة تمنع تكرار تجربة الفوضى والخراب مرة أخرى، والتي تدفع البلاد فاتورتها حتى الآن.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.