مراسل DMC يرصد توافد المصريين على لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

رصد أحمد الحسيني، مراسل DMC من القاهرة، توافد المصريون على لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلًا: إن لجنة كلية الفنون الجميلة بمنطقة الزمالك شهدت اصطفاف المواطنون منذ الساعة الثامنة والنصف صباحًا.

وأضاف الحسيني، خلال لقائه عبر قناة DMC، اليوم الأحد، أن اللجنة شهدت توافد عدد كبير من المواطنين من فئات عمرية مختلفة، وبدأوا في الدخول إلى اللجنة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

بتأمين المكان بشكل جيد

وأوضح مراسل DMC من القاهرة، أن القوات والأجهزة الأمنية قامت بتأمين المكان بشكل جيد، وأيضًا المستشارين اطمئنوا من سلامة الاستعدادات والتجهيزات قبل فتح أبواب اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وأشار مراسل DMC من القاهرة، إلى أنه يتواجد مجموعة من الشباب المتطوعين الذين يقومون بالتيسير على الناخبين في معرفة لجنتهم الانتخابية، كما أننا نشهد انتظام العملية الانتخابية الذي يسير بشكل جيد جدًا منذ بدءه في الساعة التاسعة صباحًا.