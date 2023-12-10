الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب المعلمين يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنة محمد على محجوب بالتبين فى القاهرة

نقيب المعلمين
نقيب المعلمين

أدلى صباح اليوم، خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، فى لجنة مدرسة الدكتور محمد على محجوب بالتبين فى محافظة القاهرة، وسط مشاركة كبيرة من الناخبين للادلاء بصوتهم فى الانتخابات .

 

وأكد "الزناتى"، أن الاقبال الكبير على التصويت فى اليوم الاول للانتخابات الرئاسية، يكشف وحدة المصريين وحرصهم على مصالح الوطن العليا، ووعيهم الكبير بتنفيذ الاستحقاق الدستورى ورسم صورة مضيئة عن الديمقراطية المصرية، وثقة كبيرة فى نزاهة العملية الانتخابية، التى تتم باشراف قضائى كامل.

 

وأوضح نقيب المعلمين، أن الجمهورية الجديدة التى تتسم بالصراحة والمكاشفة فى كل القضايا، جعلت المواطن على ثقة كبيرة بالدولة ومسئوليها، ومانشهده اليوم من حضور كبير من الناخبين لصناديق الاقتراع، للادلاء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية، يؤكد أن وعى المصريين وثقتهم فى الدولة، أصبح حائط صد منيع ضد مروجى الشائعات والفتن.

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وأضاف "الزناتى"، أن صوت كل مواطن يشكل أهمية كبيرة فى بناء الجمهورية الجديدة، والتأكيد على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب.

 

وطالب نقيب المعلمين، جموع المصريين ومنهم المعلمين الاستمرار فى المشاركة بإيجابية فى التصويت بالانتخابات الرئاسية، خلال اليومين القادمين، وأن يكونوا صور مضيئة في ملحمة وطنية وعرس ديمقراطي كبير.

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

 

 

 

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