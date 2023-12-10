الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محافظ القاهرة يتابع عددًا من اللجان بالمنطقة الشرقية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عددًا من لجان المنطقة الشرقية من بينها لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر، للاطمئنان على سير الانتخابات الرئاسية، والتأكد من توافر كل الوسائل التى تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة بدءًا من اليوم وحتى نهاية العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء وكل المديريات التي ستعمل على مدار اليوم أيضًا، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وكل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية.

وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين الذى ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات، وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر، وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.

بدء التصويت

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

لمنطقة الشرقية حالة الطواريء العمليات المركزية بالمحافظة الهيئة الوطنية للانتخابات 13 ديسمبر

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