حكيم يدلى بصوته فى الانتخابات.. والمواطنون يستقبلونه بالغناء والتصفيق

أدلى الفنان حكيم بصوته فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث ظهر عبر فيديو وهو متواجد أمام اللجنة الانتخابية في معهد فتيات مصر الجديدة الأزهري، ودعا المواطنين للمشاركة الإيجابية، فيما استقبله المواطنون المتواجدون في اللجنة بالتصفيق والغناء، والتف العديد حوله لالتقاط الصور.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي، وعبدالسند يمامة، وحازم عمر، وفريد زهران.