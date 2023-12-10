الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نواب دمياط يقودون مسيرات بالأعلام إلى اللجان الانتخابية

مسيرات بالأعلام إلى
مسيرات بالأعلام إلى اللجان الانتخابية

قاد محمد الحصي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن في محافظة دمياط، مسيرة شعبية كبيرة رافعين أعلام مصر والورود وأعلام حزب مستقبل وطن إلى اللجان الانتخابية للمشاركة في أول يوم تصويت في انتخابات الرئاسة بدمياط.

كما شارك كلا من حسن عبد الوهاب عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن لدمياط، والنائب أحمد عبد الشافي البلشي في مسيرة كبيرة طافت شوارع كفر سعد في دمياط.

وشهدت اللجان الانتخابية في كفر سعد في دمياط، إقبالا كبيرا خلال اليوم الأول حيث أصر مسن على الإدلاء بصوته عبر مقعد متحرك في مدرسة الشهيد سامح القصبي في كفرسعد في دمياط

كما قام وليد شوقى رئيس المدينة والمهندس عطية النجار نائب رئيس المدينة، بمتابعة سير العملية الانتخابية من صباح اليوم وسط إقبال كبير من المواطنين على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بمدرستي الشهيد سامح ضياء القصبى والمدرسة الإعدادية بنات.

 

 وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.
 

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