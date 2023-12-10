مراسل إكسترا نيوز: أسيوط بها قرابة مليونى و955 ألف ناخب وناخبة

أكد هيثم البدري، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من أسيوط، أن المواطنين توافدوا للتصويت في اللجان الانتخابية قبل فتح اللجان، حيث توافد المواطنون منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقال خلال نقله صورة حية من أمام لجان أسيوط، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن المواطنين اصطفوا وتوافدوا من الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم.

وتابع: هناك استعدادات مكثفة لتجهيز اللوجستيات وتجهيز المقرات، موضحا أن محافظة أسيوط بها قرابة مليوني و955 ألف ناخب وناخبة من لهم حق التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وانطلقت اليوم الأحد الانتخابات الرئاسية للمصريين بالداخل وتستمر لمدة 3 أيام حتي 12 ديسمبر تحت إشراف قضائي كامل، وفى إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية.