الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بأعلام مصر.. أهالى البحيرة يحتشدون أمام اللجان للمشاركة فى الانتخابات (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

توافد عدد كبير من الناخبين بمحافظة البحيرة على اللجان الانتخابية؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في اليوم الأول من التصويت.

وحرص المصريون على الاصطفاف أمام اللجان رافعين الأعلام من أجل المشاركة في هذ الاستحقاق الدستوري المهم.

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بجانب توفير كافة الإجراءات الصحية واللوجستية التي تساعد كبار السن وذلك على كافة المستويات.

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