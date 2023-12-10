الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ المنيا بدلي بصوته في لجنة المغتربين بالنادي الرياضي

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي

أدلى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة المغتربين في نادي المنيا الرياضي على كورنيش النيل، حيث رافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد.

وكان في استقبال المحافظ المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس نادي المنيا، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء النادي.

وأكد المحافظ أن العملية الانتخابية تسير بشكل أكثر من رائع، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لم تتلق أو ترصد أية مشكلة تعكر صفو الانتخابات.

وطالب محافظ المنيا أهالي المحافظة بضرورة المشاركة في الانتخابات والادلاء بأصواتهم من أجل بناء وطنهم ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم، والحفاظ على حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم القادم.

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