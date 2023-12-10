مسنة ستينية بمطروح: "بشارك في جميع الاستحقاقات الانتخابية"

حرصت صنصف محمد من أبناء مطروح والتى تبلغ من العمر 63 عاما على التواجد اليوم فى لجنة مجمع أبو بكر الصديق للإدلاء بصوتها فى انتخابات الرئاسة 2024.



وأكدت خلال حديثها لـ"الدستور، أنها تشارك فى جميع الاستحقاقات الانتخابية وجاءت اليوم للمشاركة وانتخاب السيسي، معقبة: "بحب السيسي وهو الأفضل.. ربنا يطول عمره ويعليه ويعينه على حكم مصر".



وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.