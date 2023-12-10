الانتخابات الرئاسية 2024.. كبار السن يزينون المشهد الانتخابي

زين كبار السن، أمام اللجان الانتخابية، المشهد الانتخابي، بأول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحا.

كما نظم ناخبو لجنة مدرسة سالم علام، ايتاى البارودن بمحافظة البحيرة، مسيرة انتخابية، بالأعلام المصرية والهتافات الوطنية، في عرس انتخابي خاص بنكهة بحراوية مميزة.

وأظهرت اللقطات المشهد الانتخابي، وسط إقبال كثيف من الرجال والنساء والشباب، حتى الأطفال كان لها النصيب في أن تشهد بعفوية تلك الصور الوطنية لتزيدهم وطنية وتنشئهم نشأة وطنية.

كما أظهرت اللقطات، الطوابير الحاشدة في كل من محافظة القليوبية والإسماعيلية، وقنا، وذلك قبل فتح باب التصويت باللجان المختلفة على مستوى الجمهورية حيث كان من المقرر أن تبدأ أعمال التصويت في تمام الساعة التاسعة ولمدة 3 أيام إلا أن تواجد الناخبين بدأ من تمام الساعة السابعة من أجل المشاركة.