إقبال كثيف للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بسمالوط (فيديو)

شهدت لجنة مدرسة الطيبة الابتدائية المشتركة في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، إقبالًا كثيفًا من المواطنيين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

واصطف الناخبون المصريون أمام اللجنة الانتخابية رافعين أعلام مصر، للتصويت والمشاركة في العُرس الديمقراطي الذي تشهده مصر.

انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية

وانطلقت صباح الأحد الانتخابات الرئاسية المصرية فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.