الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم ورئيس الجامعة والقيادات التنفيذية يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر حتاتة، رئيس الجامعة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، باللجنة رقم ٢٠ إحدى لجنتيِّ المغتربين بمدرسة الصداقة المصرية الفرنسية المشتركة للتعليم الأساسي، بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون البيئة وتنمية المجتمع، ولفيف من قيادات الجامعة، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات، والمواطنين المغتربين بالفيوم.

وعقب الإدلاء بصوته، دعا محافظ الفيوم، جموع المواطنين النزول بكثافة والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والظهور بالشكل الحضاري اللائق أمام مختلف دول العالم، والتعبير عن رأيهم بكل حرية، وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأشار المحافظ، إلى أن انتخاب رئيس للبلاد، هو الاستحقاق الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية التي نص عليها الدستور، نظرًا لأهمية المنصب، وهو ما يستدعي منا جميعا أن نحرص على المشاركة الكثيفة في الانتخابات، التي انطلقت اليوم وتستمر على مدار 3 أيام.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف المحافظ، أن مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، هو حق دستوري يجب أن يحرص عليه الجميع، فضلا عن أن جموع أبناء الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه، لطالما تحلوا بالوعي والإدراك العميق لأهمية الوقوف إلى جانب الوطن ودعمه في مختلف الظروف، وهو الأمر الذي كان سببا أساسيا ورئيسيا في تجاوز مصر بنجاح لكافة التحديات والمحطات الصعبة التي مرت بها البلاد.

وتابع محافظ الفيوم، أن الإشراف القضائي على الانتخابات، هو ضمانة أساسية لنزاهتها وأن تأتي الأصوات في صناديق الانتخاب معبرة بصورة كاملة عن إرادة الناخبين، مثمنًا دور قضاة مصر، من مختلف الجهات والهيئات القضائية، في الإشراف على الانتخابات الرئاسية.

الجدير بالذكر، أن محافظة الفيوم تشمل عدد ١٠ دوائر انتخابية، وتم تجهيز ٢٨٣ مقرا انتخابيا بها، تضم ٣٢٣ لجنة فرعية، بجانب عدد ٣ لجان للمغتربين، بواقع لجنتين بمدرسة الصداقة المصرية الفرنسية المشتركة للتعليم الأساسي، بكيمان فارس، بمدينة الفيوم، ولجنة بمدرسة عاشور الابتدائية بقرية الجمهورية، بمركز طامية.

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
IMG-20231210-WA0492
IMG-20231210-WA0492
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