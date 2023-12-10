اصطفوا في طوابير.. إقبال المواطنين على لجنة مدرسة أم المؤمنين في طنطا

شهد المقر الانتخابى بمدرسة أم المؤمنين حى أول طنطا محافظة الغربية، اليوم الأحد، إقبالا كبيرا من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في اليوم الأول من التصويت.

وتوافد عدد كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، واصطفوا أمام اللجان من أجل المشاركة في هذ الاستحقاق الدستوري المهم.

مصر تنتخب الرئيس

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بجانب توفير كافة الإجراءات الصحية واللوجستية التي تساعد كبار السن وذلك على كافة المستويات.