مسيرة احتفالية أمام لجان إيتاي البارود (فيديو)

الأحد 10/ديسمبر/2023 - 12:40 م 12/10/2023 12:40:37 PM

نظم الناخبون أمام لجنة مدرسة سالم علام في إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، مسيرة انتخابية بالأعلام والهتافات الوطنية في عرس انتخابي خاص بنكهة بحراوية مميزة.

وأظهرت اللقطات المشهد الانتخابي وسط إقبال كثيف من الرجال والنساء والشباب.