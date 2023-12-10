الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عبدالسند يمامة: أنا المرشح الرئاسى الوحيد القادر على حل مشاكل مصر

عبدالسند يمامة
عبدالسند يمامة

أدلى المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية، باللجنة رقم ١٤ بمدرسة بدر الإعدادية النموذجية بنين بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن المشاركة الانتخابية واجب وطني.
 

وطالب "يمامة" جموع الشعب بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية بقوة، وممارسة حقهم الدستوري.
 

ووجّه المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة خالص التقدير والتحية للهيئة الوطنية للانتخابات على المجهودات التي تبذلها في إجراء العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه هو "المرشح الرئاسي الوحيد القادر على حل مشاكل مصر".
 

وتنطلق عملية التصويت في الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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