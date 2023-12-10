الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وزيرة التعاون الدولى: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى وحق دستورى

رانيا المشاط تدلى
رانيا المشاط تدلى بصوتها فى الانتخابات

أدلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بلجنة مدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة.

وعبّرت وزيرة التعاون الدولي عن سعادتها بالمشهد الانتخابي واصطفاف المواطنين للإدلاء بأصواتهم، مؤكدة، في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوتها، أن المشاركة في الانتخابات "واجب وطني وحق دستوري".

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن الانتخابات الحالية لها أهمية كبيرة في ضوء التوترات السياسية إقليميًا ودوليًا.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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