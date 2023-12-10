مشاهد "حب البلد" أمام لجان الانتخابات بمصر القديمة تتصدر المشهد (صور)

تصدر مشهد كبار السن المشهد في أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

كان العكاز المشهد الأبرز للناخبين بلجان مصر القديمة، حيث اصطف عدد من كبار السن خاصة النساء أمام أبواب اللجان، وذلك حرصًا منهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ فى أجواء سياسية ديمقراطية، سواء بالإشراف القضائى الكامل، عبر وجود ١٥ ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، أو من خلال تنوع الخلفيات السياسية للمرشحين الأربعة المتنافسين فى الاستحقاق الدستورى، كما أنها تأتى على وقع حوار سياسى وطنى سبقها لعدة أشهر.

الانتخابات الرئاسية 2024

تنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.