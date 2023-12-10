الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الجد وفي إيده حفيده".. مشاهد مؤثرة لكبار السن أمام لجان الدقهلية (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

توافد كبار السن على اللجان الانتخابية بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، في الساعات الأولى من أول أيام انتخابات الرئاسة 2024.

وشهدت اللجان توافد عدد كبير من الرجال كبار مستخدمين العكاز ومصطحبين أبنائهم وأحفادهم، مصرين على المشاركة والإدلاء بإصواتهم الانتخابية فى العرس الديموقراطي. 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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مسن 91 عامًا يشارك فى الانتخابات على كرسى متحرك "حبًا فى الوطن"

 

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