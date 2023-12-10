الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسن 91 عامًا يشارك فى الانتخابات على كرسى متحرك "حبًا فى الوطن"

المسن يدلي بصوته
المسن يدلي بصوته

في مشهد يعكس حب الوطن والانتماء، حرص مسن يبلغ من العمر 91 عامًا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023.

ووصل المسن إلى مقر اللجنة الانتخابية في مدينة سوهاج، وهو يجلس على كرسي متحرك، حيث قام الموظفون بمساعدته على الإدلاء بصوته.

وقال المسن، الذي كان يصوّت للمرة الأولى في حياته، إنه شعر بواجب المشاركة في هذه الانتخابات المهمة، وأنها فرصة جيدة للتعبير عن رأيه في مستقبل مصر.

وأضاف المسن أنه يثق في الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويأمل أن يستمر في قيادة مصر نحو التنمية والازدهار.

الأكثر قراءة

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

عاجل.. مواعيد دورى أبطال أفريقيا ومباريات اليوم الأحد 10-12-2023 والقنوات الناقلة

"الوطنية للانتخابات": إقبال ملحوظ فى أول أيام التصويت بالداخل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي