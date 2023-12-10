مسن 91 عامًا يشارك فى الانتخابات على كرسى متحرك "حبًا فى الوطن"

في مشهد يعكس حب الوطن والانتماء، حرص مسن يبلغ من العمر 91 عامًا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023.

ووصل المسن إلى مقر اللجنة الانتخابية في مدينة سوهاج، وهو يجلس على كرسي متحرك، حيث قام الموظفون بمساعدته على الإدلاء بصوته.

وقال المسن، الذي كان يصوّت للمرة الأولى في حياته، إنه شعر بواجب المشاركة في هذه الانتخابات المهمة، وأنها فرصة جيدة للتعبير عن رأيه في مستقبل مصر.

وأضاف المسن أنه يثق في الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويأمل أن يستمر في قيادة مصر نحو التنمية والازدهار.