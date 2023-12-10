الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف بعد التصويت فى انتخابات الرئاسة: هذا يوم مشهود فى تاريخ مصر

وزير الأوقاف يدلى
وزير الأوقاف يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: إن "هذا يوم عظيم ومشهود في تاريخ مصر، لم أشهد مثله في أي محفل انتخابي من قبل، وهذا المشهد الوطني ينم عن عظمة الشعب المصري العظيم".

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وتابع وزير الأوقاف، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية "لم يخب ظن من يراهن بصدق على عظمة هذا الشعب والمصريين يقولون بلسان حالهم للعالم كله"، مضيفًا:"نحن أبناء حضارة عمرها أكثر من سبعة آلاف عام ونعشق وطننا".

وواصل:"حييت أبناء دائرتي الانتخابية باللجنة وبخاصة الشباب والسيدات الذين وقفوا بحب ليبرهنوا عن حبهم لهذا الوطن ويوجهون صفعة قوية للمتربصين به.. لقد خرجوا بحب ووعي وطني وكانوا جميعًا رجالًا ونساءً وشبابًا على مستوى التحدي والمسئولية".

واستطرد:"إنهم يقفون في الصفوف ربما لفترات طويلة دون كلل أو ملل وكأنهم جاءوا لاستلام جوائزهم.. نعم وأي جائزة أعظم من أمن الوطن واستقراره واستكمال مسيرة بنائه في مواجهة التحديات الجسام التي تحيط بنا".

واختتم تصريحاته بالتحية لشعب مصر العظيم، وتلك المشاركة الواسعة، وهذا الوعي الوطني العظيم وتحيا مصر حرة أبية.

وزير الأوقاف يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024

وزير الأوقاف يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024
وزير الأوقاف يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024
وزير الأوقاف يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024
وزير الأوقاف يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024
وزير الأوقاف يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024
وزير الأوقاف يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024
وزير الأوقاف يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024
وزير الأوقاف يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشعب المصري العظيم الانتخابات الرئاسية

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