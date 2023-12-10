الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسيرة للقبائل العربية بالقاهرة لتشجيع المواطنين على التصويت في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

نظم رموز من القبائل العربية بالقاهرة، مسيرة على اللجان انتخابية بمدينتي حلوان و١٥ مايو لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ضمت المسيرة أعضاء أمانة شئون القبائل العربية بالقاهرة في حزب مستقبل وطن، بقيادة النائب عيد حماد، والمهندس عبد العزيز أبو طماعة.

وتتجول المسيرة على المقار الانتخابية بحلوان ومايو من أجل حث المواطنين على النزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

تنطلق عملية التصويت في الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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