تسهيلات كبيرة لذوي الهمم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

كشف مراسل التليفزيون المصري محمود جميل، من داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، آخر مستجدات إجراءات العملية الانتخابية داخل مصر بعد مرور ساعتين على فتح صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات في حالة عمل مستمر؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية في يومها الأول.

وقال مراسل التليفزيون المصري، إن اللجنة انعقدت منذ صباح اليوم؛ لمتابعة وصول كل القضاة إلى اللجان، والتأكد من وصول بطاقات الاقتراع وكل الإجراءات الخاصة العملية الانتخابية.

وأضاف أن الهيئة تتابع مع القضاة في مختلف المحافظات من خلال اللجان العامة، متابعًا: "هناك 376 لجنة عامة بإجمالي 11 ألف و631 لجنة فرعية" مؤكدًا أن المتابعة في تلك اللجان مستمرة.

تسهيلات كبيرة لذوي الهمم

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوط بها الإشراف على العملية الانتخابية وإصدار كل القرارات التي تخص العملية الانتخابية، كما أنها اتخذت بعض الإجراءات لتسهيل عملية الانتخاب على المواطنين.

وتابع: "هناك 15 ألف قاض يشرفون على العملية الانتخابية، بمساعدة الموظفين بالجهاز الإداري للدولة في اللجان المختلفة لخروج العملية الانتخابية بأفضل شكل".

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت عن عدد من القرارات للتسهيل على المواطنين وخصوصًا ذوي الهمم، حيث تم تم توفير بعض الإرشادات المكتوبة لفاقدي السمع تتضمن خطوات مكتوبة لكيفية التصويت في هذه اللجان، وأيضًا توفير بطاقات للمكفوفين بطريقة برايل، والسماح لهم بالاستعانة بقاضِ الصندوق.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.