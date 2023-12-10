محافظ أسوان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

أدلى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، صباح اليوم الأحد، بصوته خلال الانتخابات الرئاسية فى لجنة محمد الدمرداش أحمد على الابتدائية، ضمن لجان المغتربين "الوافدين" التى تم تخصيصها على مستوى المحافظة.

وشهدت لجنة محمد الدمرداش الابتدائية، ضمن لجان المغتربين "الوافدين" فى مدينة أسوان، تفقد محافظ أسوان لسير الانتخابات الرئاسية داخل اللجنة، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية برفقة العديد من المواطنين المشاركين خلال الانتخابات الرئاسية.

ومن ناحيته قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إننا اليوم فى عرس حقيقي ونحتفى جميعًا بالاستحقاق الدستورى والذى يستمر حتى يوم 12 ديسمبر الجارى، موضحًا أن المواطن الأسوانى لديه حجم كبير جدا من الوعى، وأنه شاهد ذلك، قائلًا: "المواطنين متواجدين من قبل فتح اللجان وهو شيء يؤكد حجم الوعي الكبير جدا داخل محافظة أسوان، وأن الوعى الموجود للمواطن الأسوانى هو سبب تجمعنا بالشكل الموجود حاليا".

وأضاف فى تصريحات على هامش تفقده وإدلاءه بصوته خلال الانتخابات الرئاسية، أن المحافظة استعدت بشكل كبير لاستقبال الانتخابات الرئاسية، حيث تم تشكيل لجان من الوحدات المحلية وكافة القطاعات المشاركة في العملية الانتخابية، سواء من الداخلية والإسعاف وغيرها، وتم تنظيم أكثر من اجتماع منهم اجتماعين برئاسته شخصيًا وتم التركيز فيهما على النقاط الهامة.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.