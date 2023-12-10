"أم محمود" من أمام إحدى لجان الغربية: لو كنت "عضم فى قفة" هنزل علشان مصر

واصلت السيدات التوافد على لجان محافظة الغربية، وظهرن متفوقات على الرجال بشكل واضح، وتوافدن ووقفن أمام اللجان في أجواء احتفالية.

الحاجة أم محمود، ٦٧ عامًا، من أهالي مدينة زفتي، حرصت على الحضور لمقر لجنتها لمدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات، رغم المرض وقالت في حديثها لـ"الدستور": لو كنت "عضم في قفة" هنزل علشان مصر، مؤكدة أنها حريصة على المشاركة الإيجابية من أجل بلدها ومن أجل دفع وهزم كل الدعوات الخاصة بالمقاطعة معتبرة أن المقاطعة خيانة والميل عن الذهاب تقصير في حق الوطن.

وطالبت أم محمود، الشباب بضرورة النزول والمشاركة الفعالة في الانتخابات، مؤكدة أن صالح الأحوال الاقتصادية والاجتماعية قادم لا محالة، ولكن علينا المشاركة وتقديم صورة جيدة للمتابعين للانتخابات المصرية، مؤكدة أنها والمرحوم زوجها كانا يحرصان طول العمر على المشاركة في كل الاستحقاقات.

انطلاق التصويت

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.