الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"أم محمود" من أمام إحدى لجان الغربية: لو كنت "عضم فى قفة" هنزل علشان مصر

أم محمود
أم محمود

واصلت السيدات التوافد على لجان محافظة الغربية، وظهرن متفوقات على الرجال بشكل واضح، وتوافدن ووقفن أمام اللجان في أجواء احتفالية.

الحاجة أم محمود، ٦٧ عامًا، من أهالي مدينة زفتي، حرصت على الحضور لمقر لجنتها لمدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات، رغم المرض وقالت في حديثها لـ"الدستور": لو كنت "عضم في قفة" هنزل علشان مصر، مؤكدة أنها حريصة على المشاركة الإيجابية من أجل بلدها ومن أجل دفع وهزم كل الدعوات الخاصة بالمقاطعة معتبرة أن المقاطعة  خيانة والميل عن الذهاب تقصير في حق الوطن.

وطالبت أم محمود، الشباب بضرورة النزول والمشاركة الفعالة في الانتخابات، مؤكدة أن صالح الأحوال الاقتصادية والاجتماعية قادم لا محالة، ولكن علينا المشاركة وتقديم صورة جيدة للمتابعين للانتخابات المصرية، مؤكدة أنها والمرحوم زوجها كانا يحرصان طول العمر على المشاركة في كل الاستحقاقات.

انطلاق التصويت

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

txt

أهالي الحامول بكفر الشيخ يحتشدون أمام اللجان للمشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الهيئة الوطنية الانتخابات مرشحين الرئاسة المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية مرشحي الرئاسة مصر تنتخب

مواد متعلقة

عميد طب طنطا لـ"الدستور": اليوم عُرس انتخابى كبير فى حب مصر

احتشاد الناخبين تزامنا مع انطلاق عملية التصويت بالغربية

ازدحام على لجان مدرسة مشلة الابتدائية بالغربية للتصويت بالانتخابات الرئاسية

وكيل "صحة الغربية": نقاط تمركز بنطاق المحافظة مدعومة بسيارات إسعاف خلال الانتخابات

"صحة الغربية": نقاط تمركز مدعومة بسيارات إسعاف أمام لجان الانتخابات

تحت شعار "دعم المتميزين".. تعليم الغربية يكرم مدارس بالمحافظة

الأكثر قراءة

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

عاجل.. مواعيد دورى أبطال أفريقيا ومباريات اليوم الأحد 10-12-2023 والقنوات الناقلة

"الوطنية للانتخابات": إقبال ملحوظ فى أول أيام التصويت بالداخل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي