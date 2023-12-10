الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حشود كبيرة أمام لجنة المغتربين بالعين السخنة بالسويس

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهدت لجنة المغتربين في العين السخنة بالسويس، مشاركة عدد كبير من المواطنين في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتواجد أمام اللجان حشد كبير، وسط مظاهر للبهجة والفرح للمواطنين للعرس الانتخابى.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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