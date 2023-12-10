"صوتك أمانة".. الحاجة ليلي: أدعو المواطنين للمشاركة في اختيار رئيس مصر القادم

قالت الحاجة ليلي السيد علي، من منطقة الهانوفيل بحي العجمي غرب الإسكندرية، أنها لم تنام لكي تأتي إلى اللجنة الخاصة بها للإدلاء بصوتها لاختيار رئيس مصر القادم في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنه صوتها امانه ويجب إعطائه لمن يستحقه.

وأضافت الحاجة ليلي، "أنها رغم كبر سنها لم يمنعها عكازها من النزول للتصويت في الانتخابات داخل مدرسة محمد نجيب، ودعت المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات ، مشيرة إلى أنها حتى لو لم تكن وجدا أحدا من أفراد أسرتها للنزول معها، فسوف تجد المواطنين في الشوارع يقومون بمساعدتها للوصول إلي لجنتها لأن صوتنا أمانة وربنا هيحاسبنا عليه".

كانت قوات الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، قامت منذ فجر اليوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالانتشار بمحيط جميع لجان ومقار الانتخابات على مستوى محافظة الإسكندرية وذلك لتأمين الناخبين، واللجان، والقضاة، والمشرفين على عملية التصويت، لضمان قيام كل منهم بأداء دوره بكل سهولة ويسر.

351 مركزا ومقرا انتخابيا

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب وتضم الإسكندرية 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركزا ومقرا انتخابيا واللجان الفرعية 533 لجنة بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.





