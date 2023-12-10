"العربية لذوي الإعاقة" تثمن تيسيرات ذوي الهمم بلجان انتخابات الرئاسة

أعربت جهدة أبو خليل، المديرية العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوى الإعاقة، عن سعادتها بمتابعة سير العملية الانتخابية التى انطلقت اليوم الأحد وتستمر لمدة ثلاث أيام، مشيدة باهتمام الدولة المصرية بتقديم خدمات لتسهيل وتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية خاصة الأشخاص ذوى الإحتياجات الخاصة.

وأشارت أبوخليل، فى تصريح لها، إلى تجهيز المقار الانتخابية بما يتوافق مع متطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة، سواء من خلال وضع منحدر عند مدخل كل مركز انتخابي، واستخدام بطاقات اقتراع بطريقة برايل لفاقدى البصر بما يأخذ فى عين الاعتبار حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، إضافة إلى وضع لغة الإشارة للصم على أبواب اللجان الانتخابية.

التصويت فى الانتخابات الرئاسية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.