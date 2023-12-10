الوطنية للانتخابات: السماح لكل مَن يملك تصريحًا بالتغطية الإعلامية للعملية الانتخابية

شدد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على أهمية السماح لكل من له تصريح صادر من الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتغطية الإعلامية للعملية الانتخابية.

وقال، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال متابعتها عمليات التصويت بأول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، إنه على كل رؤساء اللجان العامة التنبيه على رؤساء اللجان الفرعية بأهمية السماح لكل من يملك تصريحًا صادرًا عن الهيئة الوطنية بالتغطية الإعلامية، السماح لهم بذلك.

وأضاف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم فتح الـ11631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، بعدد 376 لجنة عامة، موضحًا أن آخر لجنة تم فتحها هي لجنة في محافظة الجيزة بمدينة العياط.