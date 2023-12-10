الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إقبال كثيف على التصويت في الانتخابات الرئاسية برأس شقير في البحر الأحمر (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

استقبلت اللجان الانتخابية في رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر، عددًا كبيرًا من المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتجمع الناخبون أمام لجان الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وحضروا مبكرًا قبل فتح باب التصويت.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 4 مرشحين، وهم عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبد السند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.

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