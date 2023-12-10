الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف يدلى بصوته فى الانتخابات: واجب وطنى ودينى

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،

أدلى  الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة الشهيد طيار محمد جمال بالمنيل بمصر القديمة.

وأكد وزير الأوقاف، في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وديني، وأن التفاعل مع قضايا الوطن والمشاركة البناءة فيها واجب وطني لا غنى عنه لاستقرار الأوطان وتقدمها وقدرتها على مواجهة التحديات، ومعنى صوتك أمانة يتطلب أمرين: أولًا أن تؤدي هذه الأمانة، وهذا لا يتم إلا بالمشاركة، وثانيًا أن تعطي صوتك بتجرد وإخلاص لمن تراه الأكفأ والأقدر على تحمل الأمانة.

وبدأت عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، وهي الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق "10، 11، 12 ديسمبر الجاري".

وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية، التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،

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