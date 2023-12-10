الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وكيل الأزهر يدلي بصوته بمدينة الشروق ويؤكد: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

الدكتور محمد الضويني،
الدكتور محمد الضويني،

أدلى فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بصوته في انتخابات الرئاسة، صباح اليوم الأحد، بلجنة مدرسة الطبري التابعة لمدينة الشروق.

وقال وكيل الأزهر عقب الإدلاء بصوته، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية وكل الاستحقاقات الوطنية؛ واجب وطني، ومسؤولية في حق هذا الوطن، داعيا المصريين إلى المشاركة بإرادتهم الحرة الواعية لرسم مستقبل هذا الوطن، مؤكدا أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيا بمطالبه وأهدافه.

وبدأت اليوم، أول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وتُجرى الانتخابات على مدار ثلاثة أيام وهي الأحد، والاثنين، والثلاثاء، الموافقة 10 و11 و12 من ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

الدكتور محمد الضويني،
الدكتور محمد الضويني،
الدكتور محمد الضويني،
الدكتور محمد الضويني،
الدكتور محمد الضويني،
الدكتور محمد الضويني،
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