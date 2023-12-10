لجنة العريش: العملية الانتخابية تسير بكل سهولة ويسر
أكد حسين عمارة، رئيس اللجنة العامة، قسم ثان العريش، بدء التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا، لافتا إلى أنه لاتوجد أي معوقات داخل العملية الانتخابية.
وقال خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال متابعتها عمليات التصويت بأول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، إن العملية الانتخابية تسير بكل سهولة ويسر.
وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانخابات، فتح مقرات اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وبدء عملية الاقتراع وتوافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وذلك في تمام التاسعة صباحا.
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