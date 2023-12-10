الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وزير الأوقاف لـ"الدستور": الإقبال الكثيف في الانتخابات رد قاس على المشككين

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

أدلي الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بلجنة الشهيد طيار محمد جمال بمصر القديمة.

وأكد الدكتور مختار جمعة، في تصريح خاصة لـ"الدستور"، أنه لا أحد يستطيع أن يراهن على وعي الشعب، مشيرًا إلى أنه بمجرد نزوله من بيته وهو يرى الزحام من المواطنيين أمام اللجان، وأن ما يحدث اليوم هو احتفال وعيد وطني لكل المصريين.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الزحام وإقبال المواطنين في الساعات الأولى من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، هو رد قاس على كل من كان يشكك ويدعو لعدم النزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

تنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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