الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: نسبة مشاركة الشباب في انتخابات الرئاسة ستتخطى 85%

الدكتور سعيد الزغبي
الدكتور سعيد الزغبي

قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور سعيد الزغبي، إن المجتمعات والدول المتقدمة تُعرف أولًا من صناعتها وإنتاجها، والأمر الثاني مشاركة المواطن في صنع القرار الخاص بالدولة.

وأضاف "الزغبي"، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية:"احتفلنا أمس بمرور 100 سنة على الاستحقاقات الخاصة بمصر في سنة 2024 الخاصة بدستور 23"، مشيرًا إلى أن الدولة الآن في عُرس انتخابي ومشاركة سياسية مجتمعية من كافة طوائف الشعب.

وتابع:"لدينا مشاركة مجتمعية من النساء والشباب، والعالم والمجتمع الدولي مهتم بانتخابات مصر 2024، وهناك مركز من مراكز الفكر في الولايات المتحدة الأمريكية يقول إن نسبة الشباب التي ستشارك ستصل إلى أكثر من 85% من هذه الانتخابات".

أستاذ علوم سياسية: مصر تشهد انتخابات الوحدة الوطنية وتعيش عُرسًا ديمقراطيًا

وأشار إلى أن أكثر عنوان تفصيلي يعبر عن الانتخابات الرئاسية هو انتخابات الوحدة الوطنية، متابعًا: "كل الناس ستشارك من أجل هيبة ومكانة الرئيس القادم".

وتابع:"نحتاج كلنا للنزول والمشاركة لكي يكون لدينا رئيس قادر على التفاوض وإدارة الصراعات والأزمات، ولديه القدرة أيضًا على إدارة التحديات الداخلية".

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